Депутат Комаров призвал обсудить проблему закрытия Трофимовского моста
Олег Комаров о мостах Саратова.
Депутат Саратовской городской думы Олег Комаров поделился мнением о необходимости развития дорожной инфраструктуры города.
- Я уже говорил, что необходимо решать проблемы с развязкой на «Стрелке» в Кировском районе, а также организовать магистраль по направлению к Молочке, — рассказал депутат корреспонденту «КП-Саратов».
Он уверен, что это поможет решить транспортную проблему в районе 3-й Дачной.
Также Олег Комаров остановился на ситуации с мостами в Ленинском районе. В частности, Трофимовском и мостом от 3-й Дачной к Ипподромной. Депутат заявил, что следует обсуждать эти вопросы открыто, с привлечением населения, обнародовать проекты и конкретные сроки.
Напомним, ранее сообщалось, что Трофимовский мост должен быть закрыт в сентябре 2019 года на двухлетний срок.
Олег Комаров о мостах Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU