2019-03-26T13:29:29+03:00
Общество

Депутат Комаров призвал обсудить проблему закрытия Трофимовского моста

Также он заявил о необходимости строительства магистрали на Молочку [видео]
Екатерина Семенова
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Олег Комаров о мостах Саратова.

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Депутат Саратовской городской думы Олег Комаров поделился мнением о необходимости развития дорожной инфраструктуры города.

- Я уже говорил, что необходимо решать проблемы с развязкой на «Стрелке» в Кировском районе, а также организовать магистраль по направлению к Молочке, — рассказал депутат корреспонденту «КП-Саратов».

Он уверен, что это поможет решить транспортную проблему в районе 3-й Дачной.

Также Олег Комаров остановился на ситуации с мостами в Ленинском районе. В частности, Трофимовском и мостом от 3-й Дачной к Ипподромной. Депутат заявил, что следует обсуждать эти вопросы открыто, с привлечением населения, обнародовать проекты и конкретные сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что Трофимовский мост должен быть закрыт в сентябре 2019 года на двухлетний срок.

Олег Комаров о мостах Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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