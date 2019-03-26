Саратовский эксперт: Населению следует доступно рассказывать о нацпроектах в СМИ

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-26T13:07:42+03:00

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Завкафедрой государственного и муниципального управления ПИУ имени Столыпина кандидат социологических наук Наталья Гегедюш рассказала, что население в большинстве своем не воспринимает информацию о нацпроектах.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом она доложила собравшимся в рамках депутатских слушаний городской думы.

Гегедюш заметила, что основным критерием деятельности региональных и муниципальных властей в рамках реализации нацпроектов станет оценка населения, это прописано в документах. При этом граждане, как показали соцопросы еще по итогам нацпроектов 2006 года, в половине своем не знали ничего об этих проектах.

- Большая часть населения не обращается к таким источникам как традиционные СМИ, например, телевидение. В основном активность проявляют пользователи интернета. Вот они помнят нацпроекты 2006 года и вновь негативно относятся к инициативам.

Специализированные ресурсы, вроде сайта правительства, содержат информацию текстового характера, при этом большую ее часть невозможно получить в один клик. Приходится скачивать и читать паспорта региональных проектов. Предполагать, что кто-то в них что-то поймет — можно с трудом.

Люди не понимают, как работает власть, они не мыслят категориями объектов и миллионами рублей. Люди осознают уровень своей зарплаты, возможность отправить ребенка в детсад и т. д., — рассказала Наталья Гегедюш.

Она заметила, что у нас в Саратовской области нет культуры выражения мнения, в первую очередь, положительного. Если услуга устраивает, то хороших отзывов нет. Если сложилось отрицательное впечатление, то человек будет находить множество каналов для его выражения.

По ее словам, властям надо понять, что следует продемонстрировать людям для понимания нацпроектов и достижений. Гегедюш считает, что вряд ли стоит показывать конкретные объекты.

- Объект есть, но кто его пользователи? Как человек его услугами удовлетворен, как к нему добраться? Надо выбирать целевые группы, действовать с ними и понимать, что дальше мы должны в массы нести.

Органы МСУ обязаны работать с резидентными группами в территориальном разрезе. Если вы опросите жителей Заводского о благоустройстве улицы Рахова, скорее всего, услышите негатив.

Важно использовать общественные палаты и советы — массовое режиссирование и формирование сознания. Что это все делается во благо граждан.

Паспорта проектов читабельны только для специалистов. Нужна инфографика, человеку важны понятные, реальные в быту ситуации. Если мы в конце 2019 года уже проведем мониторинг реализации нацпроектов, то озадачиться всеми этими вещами надо уже сейчас, — заявила кандидат социологических наук Наталья Гегедюш.

ИСТОЧНИК KP.RU