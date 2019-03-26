2019-03-26T12:16:01+03:00
Общество

Саратовская спортсменка вошла в состав сборной России по баскетболу

Она выступит на Всемирной летней Универсиаде
Дарья Вострикова
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Саратовская спортсменка Александра Васильева включена в расширенный состав сборной России по баскетболу.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, она выступит на ХХХ Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в Неаполе.

В рамках подготовки к соревнованиям тренерский штаб женской сборной России прошел учебно-тренировочные сборы для лучших игроков чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. В нем приняла участие Александра.

Первый такой сбор прошел в Москве с 21 по 24 марта. Его итогом стал товарищеский матч между командами АСБ и лиги «МЛБЛ-Москва», в котором студенты уступили со счетом 62:72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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