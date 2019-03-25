2019-03-25T16:06:12+03:00
Общество

В Саратове закрывают магазин «Декатлон»

Причина — неудачное расположение магазина
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове 1 апреля 2019 закрывается магазин спортивных товаров «Декатлон», находящийся в ТЦ «Happy Молл», строение 2.

В торговой сети «КП-Саратов» подтвердили факт закрытия.

- Причина — неудачное расположение магазина, — сообщили в саратовском «Декатлоне».

Однако в другом месте города открывать его не собираются.

Напомним, в Саратове также планируется закрытие гипермаркета Castorama. Британская сеть этого магазина намерена полностью покинуть российский рынок.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24