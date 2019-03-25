В Саратове ребенок попал в больницу после посещения частной стоматологии

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-25T15:37:59+03:00

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Сегодня, 25 марта, горожанка Екатерина Сумина рассказала в паблике «Саратов Life» об инциденте в детской стоматологической клинике «Практик», который произошел с пятилетним сыном женщины.

- Врач неправильно уколола ребенку анестезию. Из-за того, что она попала не в мягкие ткани, а непосредственно в сосуд, у маленького пациента начались ужасные побочные эффекты. Судороги, аритмия, остановка дыхания. В этот момент персонал клиники даже не могли спасти его. Главный анестезиолог-реаниматолог вообще был непонятно где, — восклицает горожанка.

Екатерина Сумина пишет, что мальчику помог отец, который сидел в коридоре клиники с другим ребенком. Услышав крик, он прибежал в кабинет и начал спасать сына.

Однако на этом история не заканчивается.

По словам Екатерины, когда малыш пришел в себя, персонал клиники сделал вид будто ничего не произошло. Перепуганной матери предложили выпить чаю и идти домой.

Поскольку у ребенка было затуманенное сознание, закатывались глаза, он рыдал и жаловался на головную боль, родители решили отвести чадо в горбольницу №3.

- Медики обследовали малыша, собрали консилиум и вынесли вердикт — ЧП наступило из-за неправильно сделанного укола, ослабления защитных функций нервной системы маской закиси азота и стресса. Возможно, это был анафилактический шок, — добавляет Екатерина Сумина.

Оба ребенка уже проходили лечение в этой клинике. Проблем с обезболиванием не возникало.

Поход в стоматологию на следующий день с целью прояснить ситуацию ничего не дал. Семье отказались давать карточку, где было указано название препарата, и показать саму упаковку от лекарства, чтобы хоть сфотографировать наименование. Удалось добиться только написанного на листочке названия.

Мать шокированного малыша говорит, что не хочет никаких компенсаций от клиники, ведь для нее самое главное — жизнь сына. Однако оставлять эту ситуацию в стороне она не желает.

- Мы все родители и имеем право знать, что несмотря на высокую стоимость услуг детской стоматологии «Практик» наши дети подвергаются опасности из-за непрофессионализма и халатности этой «команды профессионалов», как они себя называют, — написала Сумина.

ИСТОЧНИК KP.RU