2019-03-25T13:24:29+03:00
Общество

В Саратове «Детский мир» признан банкротом

Временным управляющим назначен москвич
Екатерина Семенова
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В Саратове «Детский мир» признали банкротом.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда, такое решение было вынесено по иску Е. Ревзиной.

Она вышла с заявлением включить в третью очередь реестра требований кредиторов 4 268 382,98 рубля. Также Ревзина ходатайствовала признать своим правопреемником Д. Бабичева.

Ранее суд вводил процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Детский мир» на срок до 30 июля прошлого года с последующим отложением. Временным управляющим был назначен А. Сергеев, член НП СРО «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (Москва).

В начале марта 2019 года «Детский мир» был признан банкротом. Конкурсным управляющим вновь стал Сергеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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