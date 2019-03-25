В Саратове ВАЗ-2114 и BMW столкнулись «лоб в лоб»
Пострадал водитель отечественного авто
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В Саратове сегодня, 25 марта, произошла авария с участием ВАЗ-2114 и BMW.
- ДТП случилось на пересечении Большой Горной и Чернышевского, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
В результате столкновения пострадал водитель ВАЗа. первую помощь ему оказали врачи Центра медицины катастроф, от госпитализации он отказался.
Водительница иномарки не получила травм.
В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.
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ИСТОЧНИК KP.RU