2019-03-25T07:48:14+03:00
Происшествия

В Саратове ВАЗ-2114 и BMW столкнулись «лоб в лоб»

Пострадал водитель отечественного авто
Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня, 25 марта, произошла авария с участием ВАЗ-2114 и BMW.

- ДТП случилось на пересечении Большой Горной и Чернышевского, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

В результате столкновения пострадал водитель ВАЗа. первую помощь ему оказали врачи Центра медицины катастроф, от госпитализации он отказался.

Водительница иномарки не получила травм.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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