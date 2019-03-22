2019-03-22T13:24:28+03:00
Происшествия

Переходивший в неправильном месте через рельсы мужчина избил полицейского

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, который напал на сотрудника транспортной полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном СУ СКР на транспорте, его заподозрили в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 19 марта мужчина пытался перейти через железнодорожные рельсы на станции Ершов участка №1038 пути №5. К нему подошел сотрудник полиции и потребовал пройти в отдел, чтобы составить административный протокол.

В ответ на это мужчина ударил полицейского кулаком в лицо.

В настоящее время расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шесть пожарных тушили частный дом в Калининском районе
Михаил Андреев: Совместная работа областной и муниципальной власти, прокуратуры и надзорных органов кардинально изменила отрасль по обращению с ТКО в Саратовской области
Синоптики завтра обещают саратовцам туман
В Саратове трамвай №11 встал из-за поломки
В Саратове завтра пройдут четыре сельхозярмарки
Фермера из Татищевского района оштрафовали за сорняки на пашне
В поселке Солнечный полиция раскрыла кражу денег через интернет
Министр здравоохранения РФ заявила об уникальности будущего онкоцентра Саратова
Безработный балаковец украл гараж
Облдумой единогласно принят законопроект об упрощении согласования строительства водопроводов
Инвалиды из Саратова завоевали медали международных соревнований по теннису
Юлия Литневская поздравила ветеранов-юбиляров Заводского района
В центре Саратова встали трамваи двух маршрутов
Вероника Скворцова назвала Саратов одним из самых мощных медцентров России
В Красноармейске планируют установить кинетические скульптуры
Охота в Саратовской области продлится до середины апреля
Банкирша из Энгельса призналась в мошенничестве
Министра Сковорцову в Саратове встретил пикетчик с плакатом «Любимый город»
В Саратовском районе на выходные закроют железнодорожный переезд
Саратовец подделал документы на заправке ради 210 тыс. рублей
Медсестру из Энгельса посадили за «прикрытие» наркоманки
На реках Саратовской области тронулся лед
Росстат: Зарплата граждан выше, чем у чиновников
Саратовцев ожидают пасмурные выходные
Из-за ремонта водопровода на Огородной улице грунт не пострадает
Стажер полиции Саратова требовал со знакомых деньги за подкуп начальства
Писной предложил проголосовать за вопрос о роспуске Саратовской областной думы