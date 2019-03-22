Переходивший в неправильном месте через рельсы мужчина избил полицейского

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-22T13:24:28+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, который напал на сотрудника транспортной полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном СУ СКР на транспорте, его заподозрили в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 19 марта мужчина пытался перейти через железнодорожные рельсы на станции Ершов участка №1038 пути №5. К нему подошел сотрудник полиции и потребовал пройти в отдел, чтобы составить административный протокол.

В ответ на это мужчина ударил полицейского кулаком в лицо.

В настоящее время расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU