Переходивший в неправильном месте через рельсы мужчина избил полицейского
Возбуждено уголовное дело
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В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, который напал на сотрудника транспортной полиции.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южном СУ СКР на транспорте, его заподозрили в применении насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, 19 марта мужчина пытался перейти через железнодорожные рельсы на станции Ершов участка №1038 пути №5. К нему подошел сотрудник полиции и потребовал пройти в отдел, чтобы составить административный протокол.
В ответ на это мужчина ударил полицейского кулаком в лицо.
В настоящее время расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU