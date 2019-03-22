Саратовец подделал документы на заправке ради 210 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-22T11:58:36+03:00

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В присвоении 210 тыс. рублей обвиняют 36-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, обвиняемый работал оператором заправочной станции в 2017-2018 годах на улице Марии Расковой в Энгельсе и сливал оттуда топливо.

Кроме того, в ноябре 2018 года мужчина подделал документы, предназначенные для службы инкассации, чтобы присвоит 210 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении него направлено в Энгельсский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU