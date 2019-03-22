Росстат: Зарплата граждан выше, чем у чиновников

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-22T11:25:59+03:00

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Заработная плата государственных служащих в Саратовской области колеблется от 36,9 тыс рублей (у чиновников федеральных органов власти) до 28,9 тыс. рублей (у местных чиновников). Региональные получают в среднем 38,3 тыс. рублей.

Такие данные опубликовал Росстат по итогам 2018 года.

При этом рост зарплаты за год составил 13,6% у федеральных чиновников, 3,3% - у региональных, 8% — у муниципальных.

Также Росстат сообщает, что средняя зарплата работников предприятий и организаций составляет 31 тыс. рублей, что на 10,2% выше, чем год назад. Это также больше, чем у госслужащих органов местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU