Житель Пензы избил пожилую продавщицу в Саратове

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-22T10:54:28+03:00

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В Саратовской области за разбойное нападение осудили жителя Пензы.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 38-летнего гражданина признали виновным в разбойном нападении и причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

Как было установлено в ходе следствия, 4 декабря, около двух часов ночи, иногородец зашел в круглосуточный магазин Кировского района Саратова. Он потребовал у пожилой продавщицы отдать ему деньги, а когда та отказалась, бросил женщину на пол и принялся избивать ее ногами.

Когда потерпевшая лишилась чувств, злоумышленник забрал из кассы 2 тыс. рублей и еще 6 тыс. из личной сумки.

Позже потерпевшую обнаружил охранник и вызвал «скорую помощь».

Медикам удалось спасти женщину. Ее госпитализировали с закрытой травмой черепа и груди.

Суд приговорил жителя Пензы к восьми годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU