2019-03-21T13:43:24+03:00
Общество

В Саратовской области выберут лучшую семью года

Этот конкурс проводится в регионе уже седьмой раз
Дарья Вострикова
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В Саратовской области пройдет конкурс «Семейный Олимп», победители которого представят наш регион на Всероссийском конкурсе «Семья года».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном правительстве, это состязание проводится уже седьмой раз. Участие могут принять те ячейки общества, у которых есть два и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных и опекаемых, а также семьи с межпоколенческими связями.

Муниципальный этап уже завершается. Региональный пройдет в апреле-начале. Лучших из лучших выберет оргкомитет, в состав которого входят представители министерств и ведомств социальной сферы, аппарата уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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