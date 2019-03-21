В Саратове малолетний грабитель отделался условным сроком
В Саратове подростка приговорили к условному сроку за грабеж.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 16-летний мальчик был признан виновным Заводским районным судом.
Было установлено, что вечером 22 ноября прошлого года подросток увидел в парке имени Расковой 14-летнего мальчика, который катался на коньках по пруду.
При этом у жертвы при себе имелись телефон Huawei Y5 и музыкальная колонка Jb Blve Toot Xtreme/
Юный грабитель угрозами вынудил мальчика отдать ему имущество. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.
Суд приговорил несовершеннолетнего к году условно и назначил годовой испытательный срок. Кроме того, следователи СУ СКР внесли представление в органы внутренних дел.
ИСТОЧНИК KP.RU