В Саратове малолетний грабитель отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-21T11:04:26+03:00

Он похитил у мальчика телефон и колонку

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В Саратове подростка приговорили к условному сроку за грабеж.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 16-летний мальчик был признан виновным Заводским районным судом.

Было установлено, что вечером 22 ноября прошлого года подросток увидел в парке имени Расковой 14-летнего мальчика, который катался на коньках по пруду.

При этом у жертвы при себе имелись телефон Huawei Y5 и музыкальная колонка Jb Blve Toot Xtreme/

Юный грабитель угрозами вынудил мальчика отдать ему имущество. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

Суд приговорил несовершеннолетнего к году условно и назначил годовой испытательный срок. Кроме того, следователи СУ СКР внесли представление в органы внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU