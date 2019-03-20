В Саратове 30% малолетних правонарушителей попадаются пьяными

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-20T15:38:57+03:00

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С января по декабрь 2018 года несовершеннолетние саратовцы совершили на 6% меньше правонарушений, чем в 2017 году.

Об этом стало известно на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города. Там подвели итоги работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Саратова за 2018 год.

От общего числа 30% правонарушений приходится на распитие алкоголя в общественных местах. На втором месте — любители переходить через железнодорожные пути в неположенных местах. 18,9% приходится на вождение без прав или в пьяном состоянии.

Все нарушители закона привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU