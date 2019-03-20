В Саратове 30% малолетних правонарушителей попадаются пьяными
С января по декабрь 2018 года несовершеннолетние саратовцы совершили на 6% меньше правонарушений, чем в 2017 году.
Об этом стало известно на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города. Там подвели итоги работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Саратова за 2018 год.
От общего числа 30% правонарушений приходится на распитие алкоголя в общественных местах. На втором месте — любители переходить через железнодорожные пути в неположенных местах. 18,9% приходится на вождение без прав или в пьяном состоянии.
Все нарушители закона привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU