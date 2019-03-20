2019-03-20T15:13:20+03:00
Происшествия

В Саратове сошедший с рельсов трамвай протаранил припаркованные авто

Повреждены три машины [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Трамвай повредил припаркованные авто. Фото соцсетейТрамвай повредил припаркованные авто. Фото соцсетей
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Сошедший с рельсов трамвай протаранил припаркованные автомобили.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, авария произошла на улице Танкистов.

Около двух часов дня у трамвая №11 второй вагон сошел с рельсов и вылетел на проезжую часть.

Сообщается как минимум о трех поврежденных иномарках.

Трамвай сошел с рельсов и повредил несколько авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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