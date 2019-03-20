В Саратове сошедший с рельсов трамвай протаранил припаркованные авто

СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-20T15:13:20+03:00

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Сошедший с рельсов трамвай протаранил припаркованные автомобили.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, авария произошла на улице Танкистов.

Около двух часов дня у трамвая №11 второй вагон сошел с рельсов и вылетел на проезжую часть.

Сообщается как минимум о трех поврежденных иномарках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/698267" frameborder="0"></iframe> Трамвай сошел с рельсов и повредил несколько авто.

ИСТОЧНИК KP.RU