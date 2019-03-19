Четыре раза судимая женщина украла десять шампуней из магазина в Саратове
Она взяла их с прилавка и положила к себе
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Вчера, 18 марта, полиция Заводского района раскрыла кражу из магазина на улице Огородной,111 в Заводском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением 42-летняя администратор универсама обратилась 27 февраля. По ее словам, в этот же день, только в 12:25, одна из покупательниц положила к себе 10 бутылок шампуня и ушла не заплатив. Этим она причинила ущерб на сумму 2604 рубля.
По подозрению в краже задержали 39-летнюю женщину. Она уже отбывала по два срока за наркотики и кражи.
На нее завели очередное уголовное дело, решения которого рецидивистка ожидает под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU