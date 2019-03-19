В ООО «КВС» пополнение парка спецтехники

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-19T10:56:15+03:00

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ООО «КВС» приобрело мастерскую аварийно-восстановительных работ на шасси «КамАЗ» с комплектом гидравлического инструмента общей стоимостью 8 млн рублей. Поставщик предоставил гарантию качества приобретенного автомобиля сроком не менее трех лет.

Комплектация оборудования предполагает наличие встроенной универсальной гидравлической станции, комплекты подключения к ней гидроинструмента, гидравлический электрогенератор и другое. Помимо специального оборудования мастерская предполагает размещение аварийной бригады мастеров в количестве пяти человек в условиях, обеспечивающих возможность длительного пребывания на участках работ.

Спецмашина подобного уровня приобретается впервые в истории предприятия. В рамках концессионного соглашения компания проводит обновление технического парка для сокращения сроков и повышения качества проведения работ на городских водосетях.

ИСТОЧНИК KP.RU