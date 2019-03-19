Фура «Магнит» перекрыла дорогу на Антонова

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-19T10:55:12+03:00

Грузовик не смог подняться к гипермаркету

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На улице Антонова в Саратове грузовик перегородил дорогу.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, авария произошла на подъеме по направлению к гипермаркету «Магнит».

Грузовик этой же сети с полуприцепом на скользкой дороге забуксовал и буквально «сложился» пополам. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в группе «Солнечный Саратов».

Фото соцсетей

Движение на участке дороги сильно затруднено. Также грузовик перегородил трамвайные рельсы.

ИСТОЧНИК KP.RU