СУ СК: В Саратове сотрудник полиции легализовал преступные доходы покупкой иномарки
В Саратовской области готовится к передаче в суд уголовное дело по факту получения особо крупной взятки и легализации доходов.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — сотрудник ГУ МВД, замначальника УЭБиПК Дмитрий Елизаров.
По версии следствия, высокопоставленный полицейский в июне 2016 года получил через посредника 5 млн рублей. За эти деньги он должен был вернуть изъятые в ходе проверки сети АЗС сервера и документы.
В мае 2017 он получил 2 млн рублей через посредника от учредителя частной клиники. На этот раз средства предназначались, чтобы завершить проверку использования средств Фонда обязательного медицинского страхования и не привлекать сотрудников к ответственности за выявленные нарушения.
В ноябре этого же года обвиняемый купил автомобиль Mercedes за 2 млн рублей, легализовав полученные деньги.
Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ.
Во время расследования имущество обвиняемого было арестовано на сумму 4 млн рублей.
Теперь обвиняемому предстоит ознакомление с делом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Саратовскому борцу с коррупцией предъявили обвинение во взяточничестве
Полковник полиции якобы получил 5 млн рублей за «помощь» предпринимателю
ИСТОЧНИК KP.RU