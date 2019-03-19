СУ СК: В Саратове сотрудник полиции легализовал преступные доходы покупкой иномарки

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-19T10:56:33+03:00

По версии следствия, он получил 7 млн рублей в виде взяток

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В Саратовской области готовится к передаче в суд уголовное дело по факту получения особо крупной взятки и легализации доходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — сотрудник ГУ МВД, замначальника УЭБиПК Дмитрий Елизаров.

По версии следствия, высокопоставленный полицейский в июне 2016 года получил через посредника 5 млн рублей. За эти деньги он должен был вернуть изъятые в ходе проверки сети АЗС сервера и документы.

В мае 2017 он получил 2 млн рублей через посредника от учредителя частной клиники. На этот раз средства предназначались, чтобы завершить проверку использования средств Фонда обязательного медицинского страхования и не привлекать сотрудников к ответственности за выявленные нарушения.

В ноябре этого же года обвиняемый купил автомобиль Mercedes за 2 млн рублей, легализовав полученные деньги.

Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ.

Во время расследования имущество обвиняемого было арестовано на сумму 4 млн рублей.

Теперь обвиняемому предстоит ознакомление с делом.

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ИСТОЧНИК KP.RU