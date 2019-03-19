2019-03-19T10:56:33+03:00
Происшествия

СУ СК: В Саратове сотрудник полиции легализовал преступные доходы покупкой иномарки

По версии следствия, он получил 7 млн рублей в виде взяток
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области готовится к передаче в суд уголовное дело по факту получения особо крупной взятки и легализации доходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — сотрудник ГУ МВД, замначальника УЭБиПК Дмитрий Елизаров.

По версии следствия, высокопоставленный полицейский в июне 2016 года получил через посредника 5 млн рублей. За эти деньги он должен был вернуть изъятые в ходе проверки сети АЗС сервера и документы.

В мае 2017 он получил 2 млн рублей через посредника от учредителя частной клиники. На этот раз средства предназначались, чтобы завершить проверку использования средств Фонда обязательного медицинского страхования и не привлекать сотрудников к ответственности за выявленные нарушения.

В ноябре этого же года обвиняемый купил автомобиль Mercedes за 2 млн рублей, легализовав полученные деньги.

Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ.

Во время расследования имущество обвиняемого было арестовано на сумму 4 млн рублей.

Теперь обвиняемому предстоит ознакомление с делом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Саратовскому борцу с коррупцией предъявили обвинение во взяточничестве

Полковник полиции якобы получил 5 млн рублей за «помощь» предпринимателю

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На фронтоне нового аэропорта в Сабуровке начали монтировать буквы Saratov
В Саратове бизнесвумен заставили снести незаконную вывеску «Куртки»
Панков: Правда всегда лучше
Депутаты и члены областного правительства делятся опытом с сельскими парламентариями
В аэропорт «Гагарин» под Саратовом могут не успеть доставить детали для водозабора
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Жители Заводского района не хотят быть «мертвыми душами»
В Саратове у 7-го Артельного проезда сломался вагон трамвая №9
Суд обязал администрацию Саратова заплатить за разбитый в дорожной яме Lexus
Автобус «Балашов — Самойловка» перестал ходить из-за плохой дороги
15-летнему мальчику-инвалиду из Заводского района подарили самую современную коляску
Вынесен приговор водителю автобуса №11, который раздавил четыре авто и переломал ноги пешеходу
Житель Самарской области похитил газ, который шел в дома жителей Хвалынского района
В Саратове могут быть проблемы с транспортом из-за тумана