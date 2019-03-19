В Саратовской области внук нашел погибшую бабушку и еле живого дядю

СЕГОДНЯ 08:20 2019-03-19T08:30:44+03:00

За некоторое время до этого их зарезал пришедший гость

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В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», так как нашли в поселке Прудовой Екатериновского района тело 57-летней женщины.

- Почти в полночь 15 марта 18-летний юноша пришел к своей бабушке и нашел ее мертвой с ножевым ранением на шее. В доме также был его 31-летний дядя — живой, но с раной в груди. Парень позвонил в «скорую» и полицию, те констатировали смерть женщины и госпитализировали мужчину. В больнице ему сделали операцию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Следствие считает, что 15 вечером 15 марта убитая на кухне своего дома выпивала вместе с 31-летним сыном и 36-летним жителем поселка Екатериновка. Во время застолья гость начал оскорблять дочь хозяйки жилища, с которой ранее сожительствовал. Между собравшимися начался конфликт, но женщина ушла в зал, чтобы не ссориться, а мужчины остались на месте.

Во время разбирательств злоумышленник схватил нож и один раз ударил сыну женщины в шею и два — в грудь. Раненый дошел до комнаты, в которой была мать, и упал на диван. В этот момент подозреваемый еще раз резанул ему в область ребер справа.

Хозяйка дома стала оттаскивать мужчину от потерпевшего, но рассвирепевший гость четыре раза воткнул ей лезвие в шею и один — в спину. После такого кровопролития он убежал.

По словам правоохранителей, пострадавшего 31-летнего мужчину удалось спасти только потому, что в дом пришел молодой парень и вызвал «скорую».

Следователи быстро нашли злоумышленника и задержали его. Решается вопрос о заключении его под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU