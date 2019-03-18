Инвалиды из Саратовской области получили медали международного турнира по теннису

СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-18T15:22:17+03:00

Изменить размер текста: A A

С 14 по 16 марта в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро прошел международный турнир по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями здоровья «Lignano Open 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в составе сборной от нашего региона выступали спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ»

Две серебряные медали в личном зачете в классе SF6 и в командных соревнованиях в классе SF6-8 получила Маляк Алиева. С бронзовыми медалями в командных соревнованиях в классе TM8 отправились домой мастера спорта Алексей Саунин и Артем Яковлев.

В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 35 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU