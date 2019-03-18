2019-03-18T15:22:17+03:00
Общество

Инвалиды из Саратовской области получили медали международного турнира по теннису

Состязание прошло в Италии
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 14 по 16 марта в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро прошел международный турнир по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями здоровья «Lignano Open 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в составе сборной от нашего региона выступали спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ»

Две серебряные медали в личном зачете в классе SF6 и в командных соревнованиях в классе SF6-8 получила Маляк Алиева. С бронзовыми медалями в командных соревнованиях в классе TM8 отправились домой мастера спорта Алексей Саунин и Артем Яковлев.

В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 35 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балтайском районе задержаны двое мужчин на снегоходах с оружием
В центре Саратова столкнулись маршрутка и две легковушки
Назначен прокурор Советского района
Саратовец считает, что «Бобкэт» испортил спортплощадку в центре города
СГТУ укрепляет сотрудничество с Университетом прикладных технологий Зальцбурга
Регоператор: Инвестиции в инфраструктуру вывоза ТКО в Саратовской области превысят 1 млрд рублей
В Марксе задержан пьяный агрессивный мужчина с кастетом
Школьник из Саратовской области показал себя на Международном дне баяна
Саратовцев приглашают провериться на туберкулез
В Саратове одиноко живущему мужчине изрезали шею, спину, грудь и живот
В Саратове у должника забрали купленную в ипотеку квартиру
В Саратове экс-инспектора ГИБДД признали мошенником и отпустили из зала суда
Пьяный житель Красного Кута оскорбил полицейского в больнице
В Саратове экс-таможенника будут судить за получение взятки в 2 млн рублей
В Саратове продолжают сносить незаконную рекламу
В Саратове задержали серийного грабителя женских сумочек
Пьяного водителя из Аткарска отправили на работы