2019-03-18T15:16:53+03:00
Общество

Саратовцев приглашают провериться на туберкулез

Акция состоится в преддверии Всемирного дня борьбы с этим заболеванием
Дарья Вострикова
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Завтра, 19 марта, в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Саратове состоится профилактическая акция.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, горожан бесплатно проконсультируют фтизиатры. Можно будет обследоваться на мобильном флюорографе, проверить пульс, легкие, кровь.

Мероприятие проводится ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер Ленинского района Саратова», Саратовские городские поликлиники №№16, 17 и 19, Саратовский областной центр медицинской профилактики, Областной клинический противотуберкулезный диспансер, ГБУ «Региональный центр «Молодежь плюс» при поддержке регионального Минздрава.

Мероприятие начнется в 12:00 на площади Ленина напротив ДК «Россия», а также в здании Дома культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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