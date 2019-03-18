2019-03-18T11:30:21+03:00
Общество

В Саратове снова пройдет «Тотальный диктант»

Проверить свои знания можно будет 13 апреля
Дарья Вострикова
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В Саратове 13 апреля пройдет «Тотальный диктант». Это мероприятие дает возможность раз в год проверить свою грамотность. Участвовать может любой человек, который умеет писать, независимо от возраста, образования и социального статуса.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в городе эта акция проходит с 2012 года.

В 2018 году «Тотальный диктант» написали 1 979 жителей Саратовской области на десяти площадках. Самые крупные из них — СГУ, СГЮА, ПИУ, центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды», лицей-интернат естественных наук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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