Разрушившийся на Измайлова дом собирались чинить
Многие комментаторы в соцсетях считают, что ремонт не поможет — людей нужно переселять [фото]
Дом на Измайлова. Фото из соцсетей
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В Саратове сегодня, 17 марта, частично разрушился фасад дома №3 на улице Измайлова. Об этом написал пользователь Дмитрий Иванов в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
По его словам, на днях им писали с обещанием сделать ремонт, а сегодня стена осыпалась.
Комментаторы группы негодуют и не могут поверить, что в этом доме кто-то живет.
Дом на Измайлова. Фото из соцсетей
Одна из очевидец, Наталия Шарова, сообщила, что с другого края дома в комнате бревна стоят, крышу держат.
Многие из тех, кто прокомментировал, не понимают смысла ремонта и говорят, что он тут уже не поможет, людей нужно переселять.
ИСТОЧНИК KP.RU