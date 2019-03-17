Разрушившийся на Измайлова дом собирались чинить

СЕГОДНЯ 19:14 2019-03-17T19:15:00+03:00

Многие комментаторы в соцсетях считают, что ремонт не поможет — людей нужно переселять [фото]

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня, 17 марта, частично разрушился фасад дома №3 на улице Измайлова. Об этом написал пользователь Дмитрий Иванов в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на днях им писали с обещанием сделать ремонт, а сегодня стена осыпалась.

Комментаторы группы негодуют и не могут поверить, что в этом доме кто-то живет.

Дом на Измайлова. Фото из соцсетей

Одна из очевидец, Наталия Шарова, сообщила, что с другого края дома в комнате бревна стоят, крышу держат.

Многие из тех, кто прокомментировал, не понимают смысла ремонта и говорят, что он тут уже не поможет, людей нужно переселять.

ИСТОЧНИК KP.RU