В Саратове в столкновении пяти машин пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 21:36 2019-03-16T21:36:07+03:00

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В центре Саратова произошло массовое ДТП.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на пересечении улиц Чернышевского и Большой Горной столкнулись Volkswagen, Skoda, Opel, Mitsubishi и Lada Priora.

В результате аварии пострадал 9-летний ребенок, ехавший в японской иномарке. Он был госпитализирован силами специалистов Центра медицины катастроф.

По предварительной версии, водитель этого автомобиля был нетрезв и врезался в едущий впереди в попутном направлении Volkswagen. А остальные машины уже врезались в него.

На месте работают областные спасатели и инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU