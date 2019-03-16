В Саратове в столкновении пяти машин пострадал ребенок
ДТП произошло на Чернышевского
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В центре Саратова произошло массовое ДТП.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на пересечении улиц Чернышевского и Большой Горной столкнулись Volkswagen, Skoda, Opel, Mitsubishi и Lada Priora.
В результате аварии пострадал 9-летний ребенок, ехавший в японской иномарке. Он был госпитализирован силами специалистов Центра медицины катастроф.
По предварительной версии, водитель этого автомобиля был нетрезв и врезался в едущий впереди в попутном направлении Volkswagen. А остальные машины уже врезались в него.
На месте работают областные спасатели и инспекторы ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU