Похитители люка спрятали его в расселенном доме на Огородной
Полиция искала их две недели
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В Заводском районе Саратова полиция раскрыла кражу люка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено 3 марта у дома №12 по улице Лопатина Гора.
Сумма ущерба составила 4 860 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. 15 марта полиция задержала подозреваемых: двух безработных ранее судимых мужчин 37 и 34 лет. Люк был у них изъят в расселенном доме на Огородной, 27.
ИСТОЧНИК KP.RU