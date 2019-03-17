Похитители люка спрятали его в расселенном доме на Огородной

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-17T10:52:47+03:00

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В Заводском районе Саратова полиция раскрыла кражу люка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено 3 марта у дома №12 по улице Лопатина Гора.

Сумма ущерба составила 4 860 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 15 марта полиция задержала подозреваемых: двух безработных ранее судимых мужчин 37 и 34 лет. Люк был у них изъят в расселенном доме на Огородной, 27.

ИСТОЧНИК KP.RU