В Саратове сотрудника оператора сотовой связи будут судить за незаконный доступ к данным
Уголовное дело направлено в суд
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ГУ МВД по Саратовской области завело уголовное дело по факту незаконного доступа к компьютерной информации.
Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, преступление было выявлено совместно с сотрудниками УФСБ.
Было установлено, что сотрудник одного из провайдеров сотовой связи шесть раз вносил в данные заведомо ложную информацию в интересах третьего лица.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд Энгельса.
ИСТОЧНИК KP.RU