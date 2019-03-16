В Саратове сотрудника оператора сотовой связи будут судить за незаконный доступ к данным

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-16T16:46:49+03:00

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ГУ МВД по Саратовской области завело уголовное дело по факту незаконного доступа к компьютерной информации.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, преступление было выявлено совместно с сотрудниками УФСБ.

Было установлено, что сотрудник одного из провайдеров сотовой связи шесть раз вносил в данные заведомо ложную информацию в интересах третьего лица.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU