Саратовский бензин АИ-92 — самый дорогой в ПФО
Росстат опубликовал цены на бензин в России в разрезе регионов. Как оказалось, в Саратовской области — почти самое дорогое топливо в ПФО.
По состоянию на 11 марта средняя цена за литр бензина в Саратовской области составила 43,15 рубля. Это на пять копеек дороже, чем в ПФО в среднем (43,1 рубля).
При этом, АИ-92 в Саратовской области стоит 41,79 рубля. Это дороже, чем в любом другом регионе ПФО.
Литр АИ-95 саратовцу обойдется в 45,08 рубля, а АИ-98 — в 50,73 рубля, что также дороже, чем по округу.
В среднем самый дорогой бензин в Пермской области — 44,15 рубля, самый дешевый в Казани — 42,04 рубля.
Зато дизельное топливо в Саратовской области стоит дешевле, чем в среднем в ПФО, 45,53 рубля. Это второе место после Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU