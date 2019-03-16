2019-03-16T15:07:23+03:00
Экономика

Саратовский бензин АИ-92 — самый дорогой в ПФО

Дизтопливо — почти самое дешевое
Екатерина Семенова
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Росстат опубликовал цены на бензин в России в разрезе регионов. Как оказалось, в Саратовской области — почти самое дорогое топливо в ПФО.

По состоянию на 11 марта средняя цена за литр бензина в Саратовской области составила 43,15 рубля. Это на пять копеек дороже, чем в ПФО в среднем (43,1 рубля).

При этом, АИ-92 в Саратовской области стоит 41,79 рубля. Это дороже, чем в любом другом регионе ПФО.

Литр АИ-95 саратовцу обойдется в 45,08 рубля, а АИ-98 — в 50,73 рубля, что также дороже, чем по округу.

В среднем самый дорогой бензин в Пермской области — 44,15 рубля, самый дешевый в Казани — 42,04 рубля.

Зато дизельное топливо в Саратовской области стоит дешевле, чем в среднем в ПФО, 45,53 рубля. Это второе место после Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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