В энгельсской сауне задержаны три проститутки

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-16T09:10:40+03:00

Саратовская путана принимала клиентов в доме на Менякина

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В Саратове и Энгельсе полиция поймала несколько проституток.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, путан удалось обнаружить в ходе операции «Антикриминал».

В Волжском районе Саратова 24-летняя девушка оказывала интимные услуги за вознаграждение в квартире дома по улице Менякина.

В Энгельсе три жрицы любви в возрасте 24, 22 и 20-ти лет обслуживали клиентов в сауне на улице Нестерова.

По всем фактам составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU