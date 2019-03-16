В энгельсской сауне задержаны три проститутки
Саратовская путана принимала клиентов в доме на Менякина
Изменить размер текста:
В Саратове и Энгельсе полиция поймала несколько проституток.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, путан удалось обнаружить в ходе операции «Антикриминал».
В Волжском районе Саратова 24-летняя девушка оказывала интимные услуги за вознаграждение в квартире дома по улице Менякина.
В Энгельсе три жрицы любви в возрасте 24, 22 и 20-ти лет обслуживали клиентов в сауне на улице Нестерова.
По всем фактам составлены административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU