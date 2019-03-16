Lifan задним ходом сбил ребенка в Саратове
Мальчик шел в сопровождении взрослого
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В Заводском районе Саратова в минувшую пятницу, 15 марта, был сбит ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 17:20 напротив дома №151«а» по улице Огородная.
По предварительной версии, 43-летний водитель на автомобиле Lifan двигался задним ходом. Мужчина не заметил пешеходов — взрослого с ребенком — и наехал на мальчика.
13-летний пострадавший был доставлен в больницу. Ему назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU