2019-03-16T17:14:12+03:00
Происшествия

Lifan задним ходом сбил ребенка в Саратове

Мальчик шел в сопровождении взрослого
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова в минувшую пятницу, 15 марта, был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 17:20 напротив дома №151«а» по улице Огородная.

По предварительной версии, 43-летний водитель на автомобиле Lifan двигался задним ходом. Мужчина не заметил пешеходов — взрослого с ребенком — и наехал на мальчика.

13-летний пострадавший был доставлен в больницу. Ему назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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