Саратовцы почти перестали насиловать друг друга

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-15T14:38:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура выяснила, что за два месяца 2019 года уровень преступности в Саратовской области упал на 13,5 %.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, на 90% стало меньше изнасилований, на 10% — убийств.

Кроме того, жители региона в два раза меньше стали совершать преступления под дурью и на 4,5 % меньше под алкоголем.

Сократились бытовая и подростковая преступность.

ИСТОЧНИК KP.RU