Саратовцы почти перестали насиловать друг друга
В январе и феврале преступность сократилась
Изменить размер текста:
Прокуратура выяснила, что за два месяца 2019 года уровень преступности в Саратовской области упал на 13,5 %.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, на 90% стало меньше изнасилований, на 10% — убийств.
Кроме того, жители региона в два раза меньше стали совершать преступления под дурью и на 4,5 % меньше под алкоголем.
Сократились бытовая и подростковая преступность.
ИСТОЧНИК KP.RU