2019-03-15T14:38:35+03:00
Происшествия

Саратовцы почти перестали насиловать друг друга

В январе и феврале преступность сократилась
Дарья Вострикова
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Прокуратура выяснила, что за два месяца 2019 года уровень преступности в Саратовской области упал на 13,5 %.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, на 90% стало меньше изнасилований, на 10% — убийств.

Кроме того, жители региона в два раза меньше стали совершать преступления под дурью и на 4,5 % меньше под алкоголем.

Сократились бытовая и подростковая преступность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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