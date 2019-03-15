2019-03-15T10:54:34+03:00
Общество

Саратовцы стали реже приватизировать квартиры

Показатель уменьшился примерно в два раза
Дарья Вострикова
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За 2018 год жители Саратовской области приватизировали 1224 жилых помещения общей площадью 54,0 тыс. м2.

Как рассказали «КП-Саратов» в Саратовстате, из них 1093 квартиры площадью 49,4 тыс. м2 и 80 комнат в коммуналках площадью 1,4 тыс.м2. В 2017 году граждане стали собственниками 2253 новых жилищ, из которых 175 приходились на комнаты, а 1953 на квартиры.

К началу 2019 года население приватизировало уже 604,6 тыс. помещений, которые теперь станут их новым домом. Из которых 567,2 тыс. составляют квартиры. Это 86 % от общего числа подлежащих приватизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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