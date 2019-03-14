В Саратове от снега и наледи очистили 21 крышу

СЕГОДНЯ 16:55 2019-03-14T16:55:23+03:00

Еще в порядок привели 367 дворов

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Вчера, 13 марта, 1503 дворника и 16 единиц спецтехники привели в порядок 367 дворов и 21 крышу.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, муниципальный контроль осмотрел 71 территорию, на девяти из которых обнаружили нарушения. Повторные проверки показали, что управляющие организации исправили 75 недочетов.

Всего с начала зимы чиновники проверили 14025 дворов, по которым УК получили 7896 предписаний. Из них по 7373 территориям нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU