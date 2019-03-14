В СГЮА подвели итоги регионального проекта «Мир правосудия»

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-14T15:39:44+03:00

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Сегодня в Саратовской государственной юридической академии прошел финал VIII регионального проекта «Мир правосудия: изучаем и понимаем — 2019».

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Организаторами конкурса традиционно являются Саратовский областной суд, Управление Судебного департамента в Саратовской области и региональное министерство образования. В 2011 году проект впервые стартовал в регионе — тогда его поддержал ректор СГЮА, профессор, депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов, и с тех пор Саратовская государственная юридическая академия каждый год выступает в роли соорганизатора и главной площадки мероприятия.

За все годы в конкурсе приняли участие 162 общеобразовательных учреждения Саратова и Саратовской области и более 2 тыс. старшеклассников. В этом году заявки подали 26 школ, из которых после проведения отборочного этапа в финал прошли ученики из Аркадакского, Марксовского, Петровского, Вольского, Пугачевского, Балашовского, Ртищевского районов, поселка Турки и Саратова.

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Главная цель проекта — познакомить учащихся старших классов с основами российского законодательства, регулирующего судопроизводство, а также механизмом защиты своих прав. Каждый участник имеет возможность на практике познакомиться с разнообразием юридических профессий и примерить на себя роль юриста (судьи, прокурора, адвоката, секретаря в суде) в судебном процессе.

В финале участники конкурса представили визитные карточки своего общеобразовательного учреждения — творческие выступления на правовую тематику.

В состав жюри вошли судьи Саратовского областного суда, ученые и преподаватели СГЮА.

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- Участие в конкурсе — это всегда интересно и волнительно. В прошлом году наша команда завоевала гран-при. Сегодня мы выступали как победители, подготовили небольшие юмористические зарисовки, но перед этим изучили статьи Конституции Российской Федерации и уголовного кодекса, открыли для себя много нового. Я давно определилась, что хочу быть юристом и уже решила, что буду поступать в Саратовскую государственную юридическую академию! — рассказала победительница прошлого конкурса, старшеклассница МОУ «СОШ №13» из Пугачева Динара Азюкова.

Почетные грамоты и памятные призы были вручены участникам в следующих номинациях: «Воплощение образа судьи», образов подсудимого, потерпевшего, государственного обвинителя, ответчика, свидетеля, секретаря судебного заседания и других, а также «Лучшее эссе и видеоклип».

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Гран-при VIII регионального проекта «Мир правосудия: изучаем и понимаем — 2019» завоевала команда учеников МОУ «СОШ №2» Пугачева.

ИСТОЧНИК KP.RU