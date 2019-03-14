Строительный бизнес Саратовской области переживает кризис

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-14T15:39:50+03:00

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На сегодняшнем заседании совета Общественной палаты Саратовской области, 14 марта, со своим докладом выступил председатель совета директоров ГК «Лепта» Яков Стрельцин.

- Стройбизнес сейчас переживает один из тяжелых кризисов, начиная с 90-х годов. Все больше усложнились условия: нормы проектирования, проведения тепловизионного обследования, охранная зона. Часа не хватит, чтоб это все перечислить. К тому же начали дорожать материалы, рабочая сила, что приводит к планомерному снижению спроса и стагнации на рынке. Компании, что имеют средства, не хотят вкладываться в строительство, им проще вложить средства в оффшоры. Себестоимость 1 кв. м строительства была от 16 до 20 тыс. рублей, а сейчас 25-28 тыс. рублей, — сказал он.

Он подчеркнул серьезность проблемы с ужесточением требованием к охранной зоне. По его словам, через 5-6 лет можно увидеть, как придут в упадок здания памятники архитектуры.

При этом инвесторы не желают вкладывать в них средства, покупая памятники архитектуры или реставрируя их.

ИСТОЧНИК KP.RU