В Саратове автобус №11 не давал проехать троллейбусу №5

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-14T08:50:25+03:00

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Жители Саратова в соцсетях жалуются на хамское поведение водителей пассажирских автобусов.

В группе «Саратов онлайн» пользователь Elenessa Dembrova опубликовала пост, в котором рассказала, как автобус маршрута №11 перекрывал дорогу другим участникам движения.

- Вот так водитель 11 маршрута перекрывает проезд для троллейбуса №5, который едет за ним, а заодно и всего транспортного потока на проспекте 50 лет Октября, остановка «1-я Дачная», — говорится в сообщении.

В комментариях другие жители Саратова также возмутились поведением водителей автобусов. Например, некоторые напоминают, что автобусы №11 «резинят» на улице Московская. Другой пользователь сообщил, что автобусы зачастую «держат» движение на улице, набирая пассажиров и тем самым создавая пробки перед остановкой «Стрелка».

Горожане требуют от властей разобраться в вопросе и принять меры к пассажирским перевозчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU