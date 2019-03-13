На Гвардейской улице внедорожник влетел в машину, яму и столб
Он не смог объехать опасный участок дороги
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Сегодня в Саратове, 13 марта, в районе Поливановки, на Гвардейской улице, случилось ДТП.
Об этом рассказали очевидцы в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
В доказательство своих слов горожане опубликовали снимок одного из его участников. Это внедорожник, который как-то умудрился влететь в яму и притереться об столб.
По словам пользователя Георгия Романова, все произошло напротив раскопанной ямы на этой улице. Там провалился грунт, поэтому машины большой тоннажности сильно тормозят движение.
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Сейчас из-за столкновения стоят все машины от 7-й Дачной.
ИСТОЧНИК KP.RU