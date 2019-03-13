На Гвардейской улице внедорожник влетел в машину, яму и столб

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-13T16:28:30+03:00

Он не смог объехать опасный участок дороги

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Сегодня в Саратове, 13 марта, в районе Поливановки, на Гвардейской улице, случилось ДТП.

Об этом рассказали очевидцы в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

В доказательство своих слов горожане опубликовали снимок одного из его участников. Это внедорожник, который как-то умудрился влететь в яму и притереться об столб.

По словам пользователя Георгия Романова, все произошло напротив раскопанной ямы на этой улице. Там провалился грунт, поэтому машины большой тоннажности сильно тормозят движение.

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Сейчас из-за столкновения стоят все машины от 7-й Дачной.

ИСТОЧНИК KP.RU