Коммунисту Бондаренко предложили отказаться от вертолета, когда он станет губернатором

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-13T15:31:03+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании комитета Саратовской областной думы по бюджету, налогам, промышленности и собственности 13 марта одним из самых обсуждаемых вопросов стали расходы на вертолет, которым пользуется губернатор Валерий Радаев при перемещении по региону.

Больше других возмущался депутат от КПРФ Николай Бондаренко. Он заявил, что на содержание и эксплуатацию этого транспорта требуется слишком много денег. По его информации, на них можно купить полтора небольших вертолета, например, Robinson.

Управляющий делами правительства Саратовской области Павел Точилкин ответил, что вертолет был в транспортном управлении с 90-х годов прошлого века. В прошлом году его отремонтировали. Он будет нужен для оперативного реагирования при паводке.

После чего добавил, что средства на летный транспорт традиционно закладывали в бюджет.

Коммуниста Бондаренко успокоил единоросс Николай Бушуев, который заверил его, что когда Бондаренко станет губернатором, вот тогда и будет принимать решения об отказе финансировать полеты, и исключать из бюджета траты на «любые вертолеты».

ИСТОЧНИК KP.RU