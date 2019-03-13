В Саратовской области построят 10 пунктов для взвешения автомобилей
До 2024 года в Саратовской области на трассах появятся 10 автоматических постов весогабаритного контроля в рамках реализации указа Президента РФ Владимира Путина.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, такие пункты уже на есть на трассах федерального значения и чтобы избежать контроля, водители съезжают на дороги региона. Однако большегрузы с перевесом разбивают дороги.
Сейчас в области действует автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильной дороге «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» в Марксовском районе.
Еще четыре подобных пункта создадут на трассах регионального значения в Ивантеевском, Энгельсском, Аркадакском и Новобурасском районах. Их построят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU