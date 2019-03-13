В Саратовской области построят 10 пунктов для взвешения автомобилей

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-13T11:18:54+03:00

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До 2024 года в Саратовской области на трассах появятся 10 автоматических постов весогабаритного контроля в рамках реализации указа Президента РФ Владимира Путина.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, такие пункты уже на есть на трассах федерального значения и чтобы избежать контроля, водители съезжают на дороги региона. Однако большегрузы с перевесом разбивают дороги.

Сейчас в области действует автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильной дороге «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» в Марксовском районе.

Еще четыре подобных пункта создадут на трассах регионального значения в Ивантеевском, Энгельсском, Аркадакском и Новобурасском районах. Их построят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU