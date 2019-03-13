Подросток украл из магазина на 3-й Дачной колонку
В отношении него возбуждено уголовное дело
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В Ленинском районе Саратова полицейские раскрыли кражу колонки.
- В 12:35 12 марта в отдел пришел 32-летний управляющий магазином на 3-й Дачной и рассказал, что днем 3 марта кто-то из торговой точки украл портативную колонку стоимостью чуть более 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители нашли вора — 17-летнего парня. В отношении него возбуждено дело за кражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU