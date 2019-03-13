2019-03-13T09:29:49+03:00
Происшествия

Подросток украл из магазина на 3-й Дачной колонку

В отношении него возбуждено уголовное дело
Ольга Муравлёва
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В Ленинском районе Саратова полицейские раскрыли кражу колонки.

- В 12:35 12 марта в отдел пришел 32-летний управляющий магазином на 3-й Дачной и рассказал, что днем 3 марта кто-то из торговой точки украл портативную колонку стоимостью чуть более 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители нашли вора — 17-летнего парня. В отношении него возбуждено дело за кражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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