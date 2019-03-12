Саратов украсят клумбы, высаженные пенсионерами

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-12T16:26:30+03:00

Изменить размер текста: A A

На круглом столе в «КП-Саратов» специалисты обсудили оказание гериатрической помощи. Одной из главных проблем было названо одиночество пожилых людей, из-за чего многие не в состоянии о себе позаботиться.

Как рассказала замминистра социального развития региона Светлана Савочкина, около 40% престарелых проживают одни. Для них организована система ухода. Услугами по доставке продуктов, уборке дома и т. д. в регионе пользуются около 38 тыс. человек.

Кроме того, в области сейчас планируется создать службу сиделок. Уже начато обучение специалистов этого направления. Также ведется работа с родственниками пожилых людей. Их учат правилам ухода за престарелыми.

Особое внимание уделяется одиноким старикам, которые зачастую не могут позаботиться о себе самостоятельно. Однако это не означает, что тем, у кого есть родственники, отказывают в уходе.

Одним из главных направлений гериатрической помощи является вовлечение граждан в активную жизнь даже в старости. Для этого в центрах соцобслуживания и домах престарелых существуют различные кружки по интересам или творческие мастерские.

- Много лет у нас работают университеты третьего возраста, где пожилых учат новшествам компьютерной и финансовой грамотности. Есть факультеты домашнего хозяйства. В прошлом году мы провели акцию «Бабушкина герань», которая появилась по инициативе самих пожилых людей. Также есть проект «Никогда не поздно играть в куклы» — наши мастера сами шьют кукол, создают марионетки и ставят спектакли. Эта инициатива была представлена даже в Государственной думе, — рассказала Светлана Савочкина.

В 2019 году началась подготовка к новому проекту — «Дача в городе». Для пенсионеров, которые не имеют собственных приусадебных участков предусмотрена возможность, тем не менее, работать на земле. Пока еще стоит холодная погода, престарелые граждане обучаются ландшафтному дизайну. А с наступлением тепла начнут высаживать клумбы на территории центров соцобслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU