Володин осудил некорректные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-12T12:58:09+03:00

Он заявил, что нельзя так отзываться о гражданах

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник в ходе обсуждения законопроекта о доплатах к пенсиям выступил с критикой в адрес депутата одного из региональных заксобраний, допустившего оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров.

- Мы стали свидетелями, когда один из депутатов регионального законодательного собрания высказался очень, мягко говоря, некорректно в отношении тех, кто сейчас попадает под действие закона, посчитав, что его путь — более эффективного человека, он пример другим, — сказал Володин.

По его словам, «речь идет о людях, которые либо были инвалидами с детства, либо действительно занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где заработная плата была очень маленькая».

- Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах, — добавил спикер.

По данным пресс-службы «Единой России», на заседании Волгоградской областной думы по поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума депутат от партии Гасан Набиев заявил, что минимальную пенсию в России получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью. Набиев уже принес извинения за свое «неточное высказывание».

ИСТОЧНИК KP.RU