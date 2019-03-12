Володин осудил некорректные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник в ходе обсуждения законопроекта о доплатах к пенсиям выступил с критикой в адрес депутата одного из региональных заксобраний, допустившего оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров.
- Мы стали свидетелями, когда один из депутатов регионального законодательного собрания высказался очень, мягко говоря, некорректно в отношении тех, кто сейчас попадает под действие закона, посчитав, что его путь — более эффективного человека, он пример другим, — сказал Володин.
По его словам, «речь идет о людях, которые либо были инвалидами с детства, либо действительно занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где заработная плата была очень маленькая».
- Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах, — добавил спикер.
По данным пресс-службы «Единой России», на заседании Волгоградской областной думы по поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума депутат от партии Гасан Набиев заявил, что минимальную пенсию в России получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью. Набиев уже принес извинения за свое «неточное высказывание».
ИСТОЧНИК KP.RU