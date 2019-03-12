Инспекторы администрации Саратова проверили работу маршрутки №91
В Саратове по поручению главы города Михаила Исаева проходят рейды по общественному транспорту. Сегодня, 12 марта, инспекторы побывали в маршрутке №91. Транспорт курсирует от микрорайона «Звезда» до 1-й Дачной.
- Время ожидания микроавтобуса составило порядка трех минут. Состояние салона удовлетворительное, но присутствовал мусор. Кроме того, информация о стоимости проезда оказалась неактуальной — на наклейках написано «20 рублей», — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Информация о стоимости проезда не соответствует действительности
Отмечается также, что водитель не выдавал билеты, но их можно было взять самостоятельно.
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ИСТОЧНИК KP.RU