2019-03-12T10:50:58+03:00
Общество

Инспекторы администрации Саратова проверили работу маршрутки №91

На наклейках о стоимости проезда написано «20 рублей», что не соответствует действительности
Ольга Муравлёва
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Инспекторы проверили работу маршрутки №91Инспекторы проверили работу маршрутки №91
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В Саратове по поручению главы города Михаила Исаева проходят рейды по общественному транспорту. Сегодня, 12 марта, инспекторы побывали в маршрутке №91. Транспорт курсирует от микрорайона «Звезда» до 1-й Дачной.

- Время ожидания микроавтобуса составило порядка трех минут. Состояние салона удовлетворительное, но присутствовал мусор. Кроме того, информация о стоимости проезда оказалась неактуальной — на наклейках написано «20 рублей», — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Информация о стоимости проезда не соответствует действительности

Информация о стоимости проезда не соответствует действительности

Отмечается также, что водитель не выдавал билеты, но их можно было взять самостоятельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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