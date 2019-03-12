В Петровском районе женщина лишилась 20 тыс. рублей после встречи с кавалером с сайта знакомств
У него оказалось три судимости
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Полиция Петровского района раскрыла кражу у 41-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она познакомилась с парнем по имени Стас на сайте знакомств. По словам заявительницы, 18 февраля в 19:20 кавалер украл из ее сумочки 20 тыс. рублей, когда она находилась в магазине на Московской улице.
По подозрению в преступлении задержали 24-летнего парня, за спиной которого, как выяснилось, уже есть три судимости.
На него завели уголовное дело и посадили под подписку о невыезде.
Похищенное забрать у юноши не удалось, потому что он все потратил.
ИСТОЧНИК KP.RU