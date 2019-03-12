МУП «Водозабор» задолжал 28,5 млн рублей «Саратовэнерго»

СЕГОДНЯ 08:19 2019-03-12T09:54:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ртищеве Саратовской области прокуратура обнаружила крупные долги за электричество.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в ходе проверки выяснилось, что МУП «Водозабор» задолжал ПАО «Саратовэнерго» 28,5 млн рублей.

При этом подчеркивается, что МУП не вело в достаточной мере работу по взысканию платы за коммунальные услуги с потребителей.

В адрес директора МУПа внесено представление об устранении нарушений, исковая работа с должниками активизирована. К дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU