МУП «Водозабор» задолжал 28,5 млн рублей «Саратовэнерго»
Коммунальщики недостаточно активно взыскивали долги с населения
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В Ртищеве Саратовской области прокуратура обнаружила крупные долги за электричество.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в ходе проверки выяснилось, что МУП «Водозабор» задолжал ПАО «Саратовэнерго» 28,5 млн рублей.
При этом подчеркивается, что МУП не вело в достаточной мере работу по взысканию платы за коммунальные услуги с потребителей.
В адрес директора МУПа внесено представление об устранении нарушений, исковая работа с должниками активизирована. К дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.
ИСТОЧНИК KP.RU