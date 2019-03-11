В Саратове маршрутка застряла на трамвайных рельсах
Из-за этого встало движение трамваев
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Сегодня, 11 марта, в Саратове, у остановки «Вокзальная» на трамвайных рельсах застряла в грязи маршрутка №48.
Об этом сообщила местная жительница Маша Козловская в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
В доказательство своих слов она опубликовала снимок увязшего транспорта. Из-за его вынужденной остановки теперь для трамваев, путь которых проходит через эту улицу, тоже закрыт.
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ИСТОЧНИК KP.RU