Обрушение стены дома в Балашове. Подробности

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-11T13:46:04+03:00

Директор УК: Кирпичи уже сыпаться не будут, если только песок

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В Балашове Саратовской области в праздничные дни выпал кусок стены с пятого этажа дома №12 по улице Энтузиастов. Кирпичи посыпались на козырьки балконов и разрушили вход в подвал. Никто не пострадал, но жильцы выразили опасение как бы дом не начал рушиться дальше. Тем более, что ремонт сейчас им никто не обещает — требуется дождаться просушки стены. С учетом дождливой погоды, это не быстро.

Директор управляющей компании «Лидер-С Балашов» Михаил Калинин на вопросы корреспондента «КП-Саратов» ответил, что жильцам дома №12 на Энтузиастов переживать за обрушение не стоит. По его мнению, «вываливаться такими массами кирпичи уже не будут. Максимум — сыпаться песок».

- Погодные условия пока не позволяют начать ремонт стены. Это старый дом послевоенной постройки. Там уже до прихода нашей компании были проблемы на пятом этаже, восстанавливали кирпичную кладку. На выходных там действительно выпала часть стены, пролет между окнами размером 1 м на 1,5 м. Кирпичи упали на вход в подвал. Материал закуплен, и мы завтра уже приступаем к ремонту этого входа, чтобы туда не лилась вода от осадков и с крыши. Промальпинисты готовы, они будут восстанавливать кирпичную кладку, когда она просохнет.

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Я вчера там сам был с сотрудниками, все мы огородили, сегодня снимаем остатки кладки с козырька балкона на четвертом этаже. Дальше, думаю, вываливаться такими массами кирпичи уже не будут. Максимум — сыпаться песок, — рассказал директор УК.

Калинин заявил, что никакой опасности для жильцов дома нет, они напрасно боятся обрушения всей конструкции. Падение фрагмента кладки руководитель УК объяснил плохим качеством строительных работ.

- Зима показала, что возводили этот дом не ахти как. Между облицовочной стеной и несущей не было никакой стяжки. Поэтому при разгуле стихии начали сыпаться кирпичи с пятого этажа. Однако это не влечет разрушение дома — основная стена, на которой плиты лежат, несущая, стоит. Осыпался облицовочный кирпич. Никакой опасности нет для жильцов, — заверил Михаил Калинин.

ИСТОЧНИК KP.RU