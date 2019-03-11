2019-03-11T12:21:14+03:00
Происшествия

Владельца Black Burger в Ртищеве оштрафовали за доступ детей к WI-FI

Его обязали отдать в казну 5 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, владелец кафе «Black Burger» предоставлял своим посетителям доступ к Wi-Fi без возрастных ограничений. При этом никаких технических и программно-аппаратных средств для защиты детей от вредящей им информации не использовалось.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело. По решению мирового судьи ему придется отдать в казну 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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