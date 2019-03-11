2019-03-11T11:14:43+03:00
Общество

Специалисты признали саратовский воздух чистым

В регионе также не обнаружили радиации
Дарья Вострикова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В Саратове и Балакове специалисты филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» проверили уровень загрязнения атмосферного воздуха и радиации.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии области, концентрации оксида углерода, азота и диоксида серы значительно ниже допустимых нормативов. Радиационная обстановка находилась в пределах природного фона.

Значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) в феврале 2019 года колебались в пределах от 0,09 до 0,14 мкЗв/час.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Превышений критического значения МЭД (НкрВЗ=0,26 мкЗв/час), вычисленного для Саратовской области по результатам измерений за предыдущие годы, не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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