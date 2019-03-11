Саратовский митрополит Лонгин напомнил горожанам о покаянии

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-11T09:48:40+03:00

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С сегодняшнего дня, 11 марта, у православных верующих начинается Великий пост. Он продлится до Пасхи, которую в этом году отмечают 28 апреля.

- Время поста — это время, когда Церковь напоминает нам о покаянии. Мы должны приложить все усилия, чтобы избавиться от наших грехов, недостатков, немощей — и весь строй церковной жизни помогает нам в этом, — обратился к пастве Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

Великий пост — время особых богослужений в храмах. В эти дни особенно важно обратить внимание на свое отношение к другим людям и Богу, чтобы возродить ее перед великим праздником Воскресения Христова — Пасхи вечной.

Митрополит призвал верующих помнить об ответственности в делах и поступках, а также в ответственности с окружающими. Свое обращение он закончил пожеланием Божией помощи в предстоящих делах.

ИСТОЧНИК KP.RU